Стратегию развития авиатранспортного узла Иркутска просят представить депутаты ЗС

Стратегию развития авиатранспортного узла Иркутска предлагают губернатору представить на одной из сессий Законодательного собрания Иркутской области. Такой депутатский запрос Олега Кузнецова, Георгия Любенкова, Дмитрия Ершова и Сергея Магдалинова был принят на сессии 15 февраля 2017 года. Кроме того, депутаты хотели бы увидеть программу действий по строительству нового аэропорта и модернизации существующей инфраструктуры, а также план мероприятий по подготовке условий государственно-частого партнерства с указанием сроков проведения открытого и публичного конкурса по выбору инвестора и др.

Запрос депутатов касается ОАО «Международный аэропорт Иркутск», 100% акций которого 2015 году было передано в собственность Иркутской области для привлечения инвестора для модернизации аэропорта на условиях государственно-частного партнерства, а также для увеличения пассажиропотока до 3 млн человек к 2020 году.

Правительство Иркутской области должно было разработать предпроектную документацию нового аэропорта, а также реконструкции и модернизации нового аэропорта, провести конкурс на право заключения соглашения о ГЧП с инвестором и приступить к строительству. Однако, как отмечают депутаты, сформированное в 2015 году правительство Иркутской области не ведет заметной работы в данной сфере, сообщает пресс-служба ЗС. «При этом в СМИ появляются сообщения о кулуарных переговорах с неким инвестором, выбранным по непонятным критериям. Депутаты отмечают, что опыт неконкурсных отношений региональной власти с инвесторами аэропортов в Красноярском и Пермском краях наглядно продемонстрировал, что это неэффективно для региона, а также влечет за собой ряд скандалов и судебных разбирательств», - говорится в сообщении пресс-службы.