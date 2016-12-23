«Страшным безобразием» назвал президент России ситуацию с «Боярышником» в Иркутске

Редактор газеты «Областная» Дмитрий Люстрицкий на ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2016 года задал вопрос президенту России Владимиру Путину по поводу массового отравления метиловым спиртом, из-за чего пострадали 112 человек, из них 74 – скончались. Как сообщает сайт газеты, Дмитрий Люстрицкий задал два вопроса: «Что Вы думаете о мерах, предлагаемых правительством страны по ограничению оборота технического спирта и профилактике таких случаев? А также планируются ли какие-то мероприятия по снижению алкоголизации населения, борьбы с алкоголизмом как социальным злом в целом?» Владимир Путин назвал произошедшее «ужасной трагедией» и «страшным безобразием». Он объяснил, что ряд граждан организовали производство парфюмерного средства для ванн, используя при этом обычный безопасный этиловый спирт. Один из деятелей, по словам президента, решил заработать и, не понимая, что он делает, «добыл где-то технический спирт» и использовал его в производстве.

«Повышение акцизов и другие меры, предложенные правительством, считаю плавильными, но запоздалыми. Надо было раньше это сделать, – подчеркнул Владимир Путин. – Отговорки так называемого мелкого бизнеса, что в этом случае подорожают парфюмерные изделия и моющие средства не являются достаточным основанием после таких трагедий. Надеюсь, что все это в комплексе даст необходимые результаты. Что касается алкоголизации. Да, это проблема. Она распространена и в других странах, особенно в северной Европе. Здесь нужен комплекс мер, которые должны осуществляться. И они осуществляются. Это не только меры запретительного характера. Хотя некоторые вопросы должны быть и в этой сфере. Здесь кто-то стоит с плакатиком «А возле Кремля есть пивнушки?» Не знаю, как возле Кремля, но рядом со школами точно не должно быть, рядом с детскими учреждениями не должно быть и т.д. Такие решения приняты, нельзя только, чтобы они «размывались». Нужно продолжать напряженную, многоплановую работу по борьбе с алкоголизацией населения. Это и воспитательная работа, это и взаимодействие со СМИ. От этого зависит демография в нашей стране. Это одно из ключевых направлений нашей деятельности».