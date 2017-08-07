Стоящие 24 года лифты в иркутской девятиэтажке пообещал запустить фонд капремонта

Запустить лифты в девятиэтажном доме по адресу: Иркутск, Загоскина, 9, не работающие 24 года, реально уже в 2018 году, если подать заявку на перенос этого вида работы в программе капремонта. Об этом заявил гендиректор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Денис Быков на заседании рабочей группе в региональном отделении Общероссийского народного фронта 4 августа 2017 года, сообщает пресс-служба фонда.

Руководитель управляющей компании Юрий Юдин рассказал, что лифты были остановлены в 1993 году, всего спустя два года после сдачи дома в эксплуатацию. Сейчас лифтовые шахты стоят пустые, в одной был пожар, другие разграбили. В программе капремонта этот относительно новый дом стоит в 2035 году, а жильцам верхних этажей уже давно надоело ходить пешком.

По словам гендиректора ФКР, передвинуть дом или отдельные виды работ в региональной программе капремонта можно, порядок прописан в постановлении правительства Иркутской области №417. Раньше для этого требовалось наличие заключения специализированной организации и собираемость взносов за капремонт не ниже 90%. Как заявил Денис Быков, в нынешнем году из постановления исключено последнее условие, так что добиться желаемого собственникам стало легче. Гендиректор посоветовал собрать пакет документов и подать заявление в министерство по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области, при нём действует постоянная комиссия, которая рассматривает эти вопросы. «На мой взгляд, нет обстоятельств, которые бы помешали установить лифты в вашем доме раньше срока, указанного в программе», - сказал Денис Быков. По его оценке, если сейчас подать заявление, возможно, уже в 2018 году лифты будут запущены.

Денис Быков и руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валерия Кошечкина выразили готовность приехать на общее собрание собственников жилья этого дома, чтобы рассказать им, как надо действовать.