Стотысячного абонента «Интерактивного телевидения» подключил Ростелеком в Приангарье

Стотысячного абонента подключила компания «Ростелеком» к услуге «Интерактивное телевидения» в Иркутской области. Как 27 октября 2017 года сообщила пресс-служба компании, юбилейным пользователем сервиса стала Татьяна Забродина. Представители компании поздравили ее в торжественной обстановке и вручили приставку «Интерактивное ТВ 2.0».

«Мне очень радостно, что я оказалась стотысячным счастливым абонентом, – делится эмоциями Татьяна Забродина. – Я купила новую квартиру и решила, что в ней обязательно должны быть Интернет и современное телевидение, поэтому обратилась в Ростелеком, подала заявку, и вот – сюрприз, которому искренне рада».

«Сто тысяч абонентов для «Интерактивного телевидения» – это серьезная цифра, которая подтверждает, что услуга востребована рынком Иркутской области. Сто тысяч семей Приангарья, выбравших телевидение нашей компании, не могут ошибаться, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Как правило, абоненты подключают сразу несколько услуг: Интернет, «Интерактивное телевидение», «Домашний телефон» и мобильную связь».

Современные интеллектуальные сервисы «Интерактивное ТВ» от Ростелекома делают просмотр удобным и интересным. В их числе: электронная программа телепередач, функции записи, паузы и перемотки телеэфира, сервис «Видеопрокат», а также «родительский контроль» для ограничения доступа детей ко взрослому контенту и многое другое. Абонентам доступно более 224 каналов в цифровом качестве, из них более 30 – в HD-каналов.

Используемая платформа предоставляет информацию о погоде, курсах валют и о новостях данной услуги в режиме реального времени. Интерфейс позволяет также посмотреть полное описание, наименование каналов и программы передач. Предусмотрена интеграция с социальными сетями. «Интерактивное ТВ 2.0» можно взять с собой к друзьям или на дачу. Сервис работает с любым домашним Интернетом, более 180 цифровым и HD-каналов, 2000 фильмов и сериалов.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Ростелеком, на сайте www.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Фото пресс-службы компании "Ростелеком".