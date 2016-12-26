Столкновение иномарки и грузового поезда произошло в районе станции Тайшет

Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузового поезда произошло около 10:15 26 декабря 2016 года в районе локомотивного депо Тайшет на регулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги без дежурного работника. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, водитель легкового автомобиля «Тойота Калдина» выехал на железнодорожные пути, несмотря на запрещающее показание переездной сигнализации. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате происшествия пострадавших нет. Задержка поезда составила три минуты. На график движения других поездов ДТП не повлияло.

Фото из архива "Байкал Инфо".