Стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска вечером останется прежней

Стоимость проезда в общественном транспорте в Иркутске в вечернее время не изменится в ближайшее время. Об этом сообщает 21 февраля 2017 года пресс-служба городской администрацией со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Елену Фёдорову. Она рассказала, что в договорах с перевозчиками прописано время окончания работы маршрутов в 23:00, поэтому водители пассажирского транспорта должны придерживаться этого расписания.

«Перевозчикам не вводятся часы работы сверх нормы, чтобы можно было устанавливать за них дополнительную плату, – подчеркнула Елена Фёдорова. - Мы настаиваем на том, чтобы городской транспорт ходил по расписанию, закреплённому в договорах. С перевозчиками, которые не будут этих требований, будут расторгаться».

Фото из архива "Байкал Инфо".