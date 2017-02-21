Стоимость проезда в общественном транспорте Иркутска вечером останется прежней

Источник: Байкал Инфо
21/02/2017 - 17:47

Стоимость проезда в общественном транспорте в Иркутске в вечернее время не изменится в ближайшее время. Об этом сообщает 21 февраля 2017 года пресс-служба городской администрацией со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Елену Фёдорову. Она рассказала, что в договорах с перевозчиками прописано время окончания работы маршрутов в 23:00, поэтому водители пассажирского транспорта должны придерживаться этого расписания. 

«Перевозчикам не вводятся часы работы сверх нормы, чтобы можно было устанавливать за них дополнительную плату, – подчеркнула Елена Фёдорова. - Мы настаиваем на том, чтобы городской транспорт ходил по расписанию, закреплённому в договорах. С перевозчиками, которые не будут этих требований, будут расторгаться».

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Администрация города Иркутска, Фёдорова Елена, Транспорт, Иркутск
Также в рубриках: 
В Иркутске увеличено количество автобусов следующих в мкр-н Ново-Ленино
Участок улицы Новаторов в Иркутске перекроют в начале ноября
Проезд транспорта по нескольким улицам временно закроют в Иркутске
Участок улицы Муравьева в Иркутске закроют для проезда 28 июля
Проезд по нескольким улицам ограничат в Иркутске
Исключить из фида:  0