Стоимость похоронных услуг в Иркутске вырастет после акционирования МУП «Ритуал»

Предприятия, принадлежащие Иркутску - управление капитального строительства, «Спецавтохозяйство» и «Ритуал», в 2017 году станут акционерными обществами. Об этом сообщила заместитель мэра, руководитель аппарата администрации Иркутска на депутатских слушаниях 28 декабря 2016 года Маргарита Ли. Власти посчитали, что деятельность этих муниципальных предприятий неэффективная, а в статусе акционерных обществ они станут более конкурентоспособными, смогут привлекать инвестиции и кредиты.

Имущество этих трёх предприятий уже оформлено, что позволит в ближайшее время беспрепятственно передать его в уставный капитал акционерного общества. Что касается остальных муниципальных унитарных предприятий (МУП), их имущество оформлено не везде. В начале января 2017 года будут известны точные сроки их акционирования. Преобразовывать все МУПы в акционерные предприятия нет смысла, сообщает Маргарита Ли.

Акционирование предприятия «Ритуал» позволит упростить процедуру закупок и, следовательно, своевременно оказывать услуги населения. Цены на эти услуги регулируются администрацией. Если предприятие продолжит работать как МУП по закону, по которому работает сейчас, это приведет к снижению его конкурентоспособности и повышению стоимости услуг других ритуальных служб. Переход к акционерному обществу позволит «Ритуалу» работать эффективнее.

Тарифы «Спецавтохозяйства» установлены до конца 2019 года, так что акционирование никак не повлияет на стоимость вывоза бытовых отходов и прочих услуг предприятия для населения.

Что касается управления капительного строительства, акционирование УКС необходимо для его развития, повышения конкурентоспособности на строительном рынке. Став акционерным обществом, УКС сможет иметь в собственности земельные участки, участвовать в развитии застроенные территории Иркутска.

Маргарита Ли подчеркнула, что акционирование не является продажей предприятия, изменится организационно-правовая форма, право собственности останется за муниципалитетом, 100% акций будет принадлежать администрации города. Их продажа пока не планируется.