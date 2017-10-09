Стихи для учителей и дату рождения президента искали иркутяне в Яндексе

Со 2 по 8 октября 2017 года самым популярным запросом (94 балла) жителей Иркутской области к поисковой системе Яндекс стал День учителя – пользователи Интернета в Приангарье искали в Интернете стихи и рисунки к этому празднику и поздравления для учителей. вторым по востребованности (85 баллов) стал запрос о фильме «Бегущий по лезвию 2049», который недавно вышел в прокат. Жители региона также особо были заинтересованы значением мема «Это фиаско, братан» (81 балл), днём и годом рождения президента РФ Владимира Путина (79 баллов), а также премьерой фильма Крым (72 балла).

Вторую пятёрку интересов жителей области на прошедшей неделе открывает свадьба и жених Дианы Шурыгиной (72 балла). Интересовали их подробности стрельбы в Лас-Вегасе (68 баллов), референдум в Каталонии (68 баллов), вероятность падения на Землю метеорита 12 октября (67 баллов) и премьера фильма «Салют-7» (66 баллов)

Справка. Каждый день в мире происходит много разных событий. Они находят отражение в поисковых запросах пользователей. Яндекс посмотрел на изменения поисковых интересов жителей Иркутской области за текущую неделю. Система выделила в топ тем события и истории (за исключением телесериалов, шоу), интерес к которым резко вырос в поиске Яндекса по сравнению с предыдущей неделей. Каждая из тем оценена по стобалльной шкале роста поискового интереса.