Статья учёных НИИ прикладной физики ИГУ опубликована в журнале Nature

В авторитетном научном журнале опубликована статья «Significant and variable linear polarization during the prompt optical flash of GRB 160625B» учёных НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета, посвящённая исследованию зарегистрированной поляризации оптического излучения, сопровождающего мощнейший гамма-всплеск. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

Директор института, профессор Николай Буднев и старший научный сотрудник, доцент Олег Гресс стали соавторами статьи, которая является результат труда большого международного коллектива. В его составе – российские, американские, испанские, южно-африканские, мексиканские, израильские, британские и австралийские учёные. О результатах исследований учёные из МГУ с коллегами рассказали на состоявшейся 28 июля в государственном астрономическом институте им. П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ в рамках Общемосковского семинара астрофизиков им. Я. Б. Зельдовича (ОСА) пресс-конференции «Открытие поляризации собственного оптического излучения гамма-всплесков».

Профессор Владимир Липунов из ГАИШ МГУ, разработчик идеи сети телескопов, рассказал, как учёные-астрофизики из МГУ и их коллеги из российских и зарубежных обсерваторий восьми стран впервые смогли зарегистрировать и исследовать поляризацию оптического излучения, сопровождающего мощнейший гамма-всплеск – процесс с гигантским выделением энергии. Получение этих данных стало возможно благодаря работе российской глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР, в которую входит телескоп находящийся на Тункинском астрофизическом центре НИИПФ ИГУ.

Зарегистрированный гамма-всплеск, получивший обозначение GRB160625B, оказался результатом одного из самых мощных космических взрывов, наблюдавшихся астрономами. Он возник, как полагают астрофизики, быстровращающейся черной дырой на другом конце Вселенной. Обнаруженная поляризация оптического излучения показала, что жерло мощной космической пушки образовано упорядоченным мощным магнитным полем, сформированным образующейся черной дырой.

– Сотрудники, аспиранты и студенты Иркутского государственного университета не только обеспечивают работу Тункинского «МАСТЕРа», но и активно участвуют в обработке и анализе данных всей сети, а старший научный сотрудник НИИПФ ИГУ Олег Анатольевич Гресс внес огромный вклад в работы по монтажу Южно-африкансокого и Канарского телескопов «МАСТЕР». Нам очень нужны молодые люди для работы в этом уникальном проекте, мы приглашаем к участию всех увлеченных астрофизикой студентов ИГУ, – сказал Николай Буднев.

Глобальную сеть телескопов-роботов «МАСТЕР» (Мобильная Астрономическая Система Телескопов-Роботов) астрономы МГУ под руководством профессора Владимира Липунова начали создавать в 2002 году. Важно, что дорогостоящие телескопы изготовлены в ОА «Московское объединение Оптика», возглавляемом Сергеем Бодровым, за собственный счет предприятия. Основной целью сети «МАСТЕР» было создание инструмента, способного наблюдать самые мощные и очень короткие взрывы во Вселенной – гамма-всплески, длительность которых может быть всего несколько десятков секунд. Но за это время выделяется энергии много больше, чем Солнце генерирует за миллиард лет.

Первые наблюдения были проведены уже осенью 2002 года. Сейчас работают уже восемь роботизированных обсерваторий «МАСТЕР», расположенных на четырех континентах в Северном и Южном полушариях. Глобальная сеть «МАСТЕР» стала лидером ранних оптических наблюдений гамма-всплесков в мире. Телескопы сети МАСТЕР установлены в Подмосковье, в Кисловодске, на Урале близ Екатеринбурга, в Тункинской долине вблизи Иркутска, в Благовещенске, Крымской астрономической станции МГУ, за рубежом телескопы находятся в Южно-африканской астрономической обсерватории (ЮАР), Канарском институте астрофизики (Испания), Астрономической обсерватории национального университета г. Сан Хуан (Аргентина).