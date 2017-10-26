Срок действия постановления о минимальном уровне Байкала в маловодье попросят продлить

Ходатайствовать о продлении срока действия постановления правительства РФ №626, которое установило на Байкале особые максимальное и минимальное значение уровня воды, планируют межведомственная рабочая группа по регулированию Ангаро-Енисейского каскада ГЭС и Енисейское бассейновое водное управление. Об этом 26 октября 2017 года рассказал заместитель руководителя, начальник отдела водных ресурсов Енисейского БВУ по Иркутской области Михаил Людвиг в Законодательном собрании на круглом столе по состоянию водных ресурсов Сибири. Такое решение принято, потому что маловодье по-прежнему наблюдается на Байкале, а срок действия документа истекает 1 января 2018 года.

Михаил Людвиг рассказал, что на 26 октября уровень воды в Байкале составляет 456,25 м в тихоокеанской системе высот, год назад этот показатель составлял 456,42 м. По предварительным расчётам Енисейского БВУ, на 1 ноября уровень воды в Байкале может составить 456,17 – 456,21 м, а к концу четвёртого квартала 2017 года – 455,90 – 455,93 м. Другой прогноз говорит, что к 1 мая 2018 года уровень воды может снизиться до 455,57 м – 455,62 м.

Напомним, на время малой водности в 2016-2017 годах постановление №626 установило минимальный уровень воды в озере на отметке 455,54 м (в тихоокеанской системе высот), максимальный – на отметке 457,85 м. Этот же документ до 1 января 2018 года приостанавливает действие иного постановления РФ N 234. Оно не учитывало период маловодья, а минимальное и максимальное значения уровня воды в Байкале устанавливало на отметках 456 и 457 м (в тихоокеанской системе высот) соответственно.