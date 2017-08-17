Средний доход жителей Иркутской области снизился
В июле 2017 года среднедушевой денежный доход жителей Иркутской области составил 21 938,2 рублей в месяц, что на 510,3 рубля меньше, чем в июне. Об этом 14 августа сообщает Иркутскстат. Количество реально располагаемых доходов за месяц упал на 7,3%. В целом в июле население региона получило 52 846,8 млн рублей в виде денежных доходов, при этом потратило 50 736,8 млн рублей..
Последние известия
-
17/08/2017 - 16:23
-
17/08/2017 - 16:14
-
17/08/2017 - 16:09
-
17/08/2017 - 15:54
-
17/08/2017 - 15:25
-
17/08/2017 - 15:14
-
17/08/2017 - 14:22
-
17/08/2017 - 13:42
-
17/08/2017 - 13:23
-
17/08/2017 - 13:06
-
17/08/2017 - 12:14
-
17/08/2017 - 11:57
-
17/08/2017 - 11:38
-
17/08/2017 - 11:29
-
17/08/2017 - 11:26
-
17/08/2017 - 11:21
-
17/08/2017 - 11:08
-
17/08/2017 - 10:57
-
17/08/2017 - 10:40
-
17/08/2017 - 10:33
Все номера газет
Публикации по датам
Архивы по месяцам
- августа 2017 (488)
- июля 2017 (783)
- июня 2017 (913)
Топ чтений сегодня
© ООО БИСИ Вектор. 2014. Использование материалов ИА "Байкал Инфо" возможно при установке ссылки на сайт http://baikal-info.ru/. Закон «О СМИ», статья 23: «При распространении сообщений и материалов информационного агентства другим средством массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна».
Написать в редакцию О СМИ | Контакты Прайс-2017
Главный редактор ИА "Байкал Инфо" - Светлана Бурдинская. Главный редактор газеты "Пятница" (27-28-28) - Алёна Огнева. Главный редактор газеты "СМ Номер один" (27-28-22) - Алексей Елизарьев. Главный редактор газеты "Копейка" (27-28-27) - Борис Слепнёв. Главный редактор газеты "Окружная правда" - Татьяна Швыдченко. Адрес редакции: Иркутск, ул. Дзержинского, дом 11\4.