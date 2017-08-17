Средний доход жителей Иркутской области снизился

Источник: Байкал Инфо
17/08/2017 - 13:06

В июле 2017 года среднедушевой денежный доход жителей Иркутской области составил 21 938,2 рублей в месяц, что на 510,3 рубля меньше, чем в июне. Об этом 14 августа сообщает Иркутскстат. Количество реально располагаемых доходов за месяц упал на 7,3%. В целом в июле население региона получило 52 846,8 млн рублей в виде денежных доходов, при этом потратило 50 736,8 млн рублей..

Метки: Экономика, Деньги, Иркутская область, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области
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