Средний доход жителей Иркутской области снизился

В июле 2017 года среднедушевой денежный доход жителей Иркутской области составил 21 938,2 рублей в месяц, что на 510,3 рубля меньше, чем в июне. Об этом 14 августа сообщает Иркутскстат. Количество реально располагаемых доходов за месяц упал на 7,3%. В целом в июле население региона получило 52 846,8 млн рублей в виде денежных доходов, при этом потратило 50 736,8 млн рублей..