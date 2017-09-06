Спортсмены со всей России приедут в Иркутск на турнир по настольному теннису

Открытый турнир по настольному теннису пройдёт во Дворце спорта «Труд» и в зале настольного тенниса в Иркутске с 11 по 13 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, планируется, что в турнире примут участие более 200 спортсменов из Москвы, Иркутской, Кемеровской и Оренбургской областей, Красноярского и Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России, основателя иркутской школы настольного тенниса, судьи международной категории Игоря Зусмана.

В соревнованиях примут участие ветераны спорта, мужчины и женщины 1978 года рождения и младше, юноши и девушки 2000-2004 года рождения, а также дети 2006 года рождения и младше. Все желающие смогут посетить турнир, вход свободный.

«В юбилейный год для Приангарья по инициативе губернатора области Сергея Левченко решено возобновить проведение турнира по настольному теннису памяти легендарного тренера Игоря Зусмана, - рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. - Мы ожидаем, что в соревнованиях примут участие сильнейшие мастера пинг-понга из различных регионов России, а также ветераны спорта и начинающие спортсмены».

В качестве специальных гостей турнира приглашены многократный чемпион России, призер чемпионатов Европы Максим Шмырев (Москва), четырехкратный чемпион России Сергей Андрианов (Оренбург) и чемпион России Алексей Жуков (Абакан).

Как отметил старший тренер сборных команд области по настольному теннису Михаил Коршунов, в команду Иркутской области вошли воспитанники Игоря Зусмана – многократный чемпион области Андрей Стальмахович (Иркутск), мастер спорта Александр Некрасов (Ангарск) и еще одна иркутская спортсменка, чемпионка Европы среди молодежи Алла Корнилова (Потапова).

Справка. Игорь Зусман – заслуженный тренер России, член исполкома Федерации настольного тенниса России, судья международной категории и основатель иркутской школы настольного тенниса. Он воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов – серебряного призера чемпионата Европы и неоднократную чемпионку СССР среди девушек Ольгу Павлюк-Матиенко, чемпионку Европы среди молодежи Аллу Потапову, вице-чемпионку Европы среди девушек в личном первенстве и теннисистку национальной сборной СССР Веронику Крестьянинову. Более 50 воспитанников Игоря Карповича Зусмана стали мастерами спорта.

Женская команда «Байкал», которую он создал, выступала в командном чемпионате страны среди клубов Суперлиги наравне с командами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. За свою историю спортсменки «Байкала» три раза становились чемпионками страны.

Фото с сайта правительства Иркутской области.