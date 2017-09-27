Спортсмены Приангарья выиграли 19 медалей первенства мира по универсальному бою

Спортсмены Иркутской области завоевали 19 медалей на первенстве мира по универсальному бою, которое прошло в Медыни Калужской области. Как сообщает 27 сентября 2017 года пресс-служба министерства спорта Приангарья, в сборную России вошли 11 представителей региона – из Иркутска, Мегета, Хомутово, Улькана и Чунского. Все они получили награды, в общей сумме завоевав шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.

Победительницей первенства мира в двух дисциплинах «лайт» и «классика» среди девушек 16-17 лет стала Антонина Гиргушкина. Арина Смолина среди девушек 14-15 лет заняла первое место в «лайте» и второе в «классике». У Дарьи Невидомской в этой же возрастной категории «серебро» в «лайте» и «золото» в «классике». Такой же результат в двух дисциплинах показала Устина Иванова. Анна Дьяконова завоевала бронзовую медаль в «лайте» и серебряную – в «классике».

Федор Истомин стал третьим в «лайте» и первым в «классике». По две медали в копилку сборной страны принесли Арсалан Цыпылов и Вадим Беляев – бронзовые в «лайте» и серебряные в «классике». Серебряным призером первенства мира в «лайте» стала Ирина Теймурова. Третье место заняли Андрей Глыбов в «лайте» и Мария Непочатых в «классике».

«Наши спортсмены стабильно показывают хорошие результаты на таких турнирах. Но такое количество медалей, по-моему, привезли впервые. Мировое первенство стало завершающим турниром в этом сезоне. Впереди новый сезон, новые отборочные сначала на СФО, потом на Россию, затем на мир и Европу. Предстоит работать с еще большим усердием», - отметил старший тренер сборной команды Иркутской области по универсальному бою Игорь Старухин.

Фото с сайта министерства спорта Иркутской области.