Спортсменки из иркутского «Рекорда» стали вторыми на Кубке мира по бенди

Спортсменки иркутской команды «Рекорд» заняли второе место на Кубке мира по хоккею с мячом среди женских команд, который 29 октября 2017 года завершился в Сурте в Швеции. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, хоккеистки «Рекорда» в финале соревнований уступили шведской команде «Каребю ИС» со счетом 3:4.

В финальном матче дважды в составе российской команды отличилась Татьяна Гуринчик. На 15-ой минуте она сравняла счет – 1:1, а на 42-ой минуте вывела команду «Рекорд» вперед – 3:2. Еще один гол забила на 19-ой минуте Ольга Родионова.