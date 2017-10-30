Спортсменки из иркутского «Рекорда» стали вторыми на Кубке мира по бенди

Источник: Байкал Инфо
30/10/2017 - 10:10

Спортсменки иркутской команды «Рекорд» заняли второе место на Кубке мира по хоккею с мячом среди женских команд, который 29 октября 2017 года завершился в Сурте в Швеции. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, хоккеистки «Рекорда» в финале соревнований уступили шведской команде «Каребю ИС» со счетом 3:4.

В финальном матче дважды в составе российской команды отличилась Татьяна Гуринчик. На 15-ой минуте она сравняла счет – 1:1, а на 42-ой минуте вывела команду «Рекорд» вперед – 3:2. Еще один гол забила на 19-ой минуте Ольга Родионова.

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Соревнования, Спорт, Хоккей с мячом, Мир
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