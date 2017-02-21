Спортсменка из Иркутской области завоевала бронзу на чемпионате России по легкой атлетике

Источник: Байкал Инфо
21/02/2017 - 16:51

Спортсменка Иркутской области Ангелина Краснова заняла третье место в прыжках с шестом на чемпионате России по легкой атлетике, который с 19 по 21 февраля 2017 года проходит в Москве. Как 20 сообщила пресс-служба регионального министерства спорта, результат Ангелины составил 4 метра 50 сантиметров. 

Золотую медаль в прыжках с шестом с результатом 4 метра 70 сантиметров завоевала Анжелика Сидорова. Серебряным призером стала Ольга Муллина, результат которой 4 метра 60 сантиметров.

Напомним, Ангелина Краснова является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Спортсменка занимается у тренеров Юрия Диденко и Сергея Порохина.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Спорт, Россия
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