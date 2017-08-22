Спортшкола по хоккею с мячом «Сибскана» объявила набор мальчиков и девочек

Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» проводит набор мальчиков и девочек 2009, 2010 и 2011 годов рождения. Как сообщает 22 августа 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, набор детей, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям спортом, открыт в Иркутске, Шелехове, Свирске, Братске, Усть-Илимске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Тулуне и посёлке Мамакан Бодайбинского района. Занятия по хоккею с мячом проводятся бесплатно под руководством квалифицированных тренеров.

Подробная информация на официальном сайте – http://sibscanairk.ru/, а также по телефонам в Иркутске: 8(3952) 436-823, 201-393, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.