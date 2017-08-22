Спортшкола олимпийского резерва «Приангарье» получила грант в 700 тыс. рублей

Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» заняла третье место в конкурсе Фонда поддержки олимпийцев России. Как 21 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра спорта Иркутской области Илью Резника, за третье место учреждению присужден грант в размере 700 тыс. рублей.

«Областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» участвовала в конкурсе Фонда поддержки олимпийцев России второй раз. В прошлом году школа не заняла призового места на конкурсе, но по решению фонда получила дополнительный грант. В этом году школа стала бронзовым призером. На полученные средства будет приобретен спортивный инвентарь для отделения пулевой стрельбы», – отметил Илья Резник. Как пояснил министр, в частности, школа планирует приобрести на средства гранта спортивные пневматические пистолеты, стрелковые монокли с диафрагмой, патроны.

Глава ведомства напомнил, что воспитанники этой школы показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях по пулевой стрельбе. Так, Валерия Кладовикова в этом году стала двукратным бронзовым призером XXIII Сурдлимпийских летних игр, Артем Черноусов завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в Словении, Надежда Колода стала победителем первенства Европы по стрельбе из пневматического пистолета, бронзовым призером первенства Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.

Фото с сайта правительства Иркутской области.