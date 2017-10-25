Спортобъекты Иркутской области освободят от налога, чтобы больше детей занимались спортом

Источник: Байкал Инфо
25/10/2017 - 16:56

От уплаты налога на имущество освободят спортивные объекты Иркутской области, которые находятся в ведении региона или муниципалитета, а также те, что построили  благодаря государственно-частному или муниципально-частному партнёрству.  Такие изменения внесены в закон «О налоге на имущество организаций» на сессии Законодательного собрания. Как пояснила вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова, депутаты надеются, что в ответ на снижение налоговой нагрузки, увеличится количество времени для бесплатного занятия спортом детей.

Наталья Дикусарова сообщила, что налоговая льгота коснётся, в том числе, физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в регионе в последнее время,  и других объектов, к примеру, водноспортивного комплекса «Солнечный» в Иркутске. Во время командировок по территориям депутаты проследят, как освобождение от налога на имущество повлияло на количество бесплатного времени для детей. «Законодательное собрание идёт последовательно в поддержке массового спорта, - заметила она. – Мы сегодня увеличиваем бюджетные вложения, дополняем их решениями по налогу и ждём результат». 

  • Рымарева Мария
Метки: Дикусарова Наталья, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область, Налоги, Спорт
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