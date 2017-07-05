Спорсмены-парашютисты высадятся в сквере имени Кирова в Иркутске. Как 5 июля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на председателя регионального отделения оборонной организации Алексея Лыскова, 18 июля в Иркутске пройдет международный комбинированный автопробег «С востока на запад России» с участием авиации, конного и мототранспорта. Его организует ДОСААФ России.

Пробег «С востока на запад России» пройдёт из Владивостока в Севастополь и Белоруссию через территорию Казахстана. Длина маршрута – 12 тысяч километров. Участники планируют преодолеть его за 45 суток. Старт будет дан 5 июля во Владивостоке. Авто-, мото-, велоколонны и конные отряды пройдут через города 30 регионов России и Республики Беларусь. От Новороссийска до Керчи состоится морской переход – дистанцию преодолеют на яхтах ДОСААФ.

В городах, принимающих автопробег, состоятся массовые патриотические мероприятия. В Иркутске оно пройдёт у мемориала «Вечный огонь». Иркутяне смогут встретиться с ветеранами и юнармейцами, узнать об истории и современной деятельности оборонного общества. Состоится экспозиция военной и учебной автомобильной техники. Над центром города состоится пролёт трёх самолётов организации – двух Ан-2 и одного Як-52. В сквере имени Кирова совершат посадку спортсмены-парашютисты. Международный комбинированный автопробег «С востока на запад России» приурочен к 90-летию ДОСААФ. На территории Иркутской области колонна совершит остановки в Слюдянке, Усолье-Сибирском, Черемхово, Зиме, Куйтуне, Тулуне, Нижнеудинске и Тайшете.