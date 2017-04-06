Спиртное, телефон и туалетную воду пронес осужденным сотрудник ИК в Братске

В Братске сотрудник исправительной колонии за вознаграждения проносил осужденным спиртное, телефон и туалетную воду. Как 6 апреля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в отношении начальника отряда по воспитательной работе ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркутской области возбуждено несколько уголовных дел по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, в январе текущего года подозреваемый пронес в исправительное учреждение две бутылки спиртного и передал их осужденному. В феврале от этого же осужденного он получил сотовый телефон стоимостью около 12 тысяч рублей за передачу туалетной воды и зажигалки. Спустя месяц он получил мелкую взятку за то, что пронес и передал в пользование осужденному сотовый телефон.

Фото из архива "Байкал Инфо".