Спикер Законодательного собрания Иркутской области почтил память воинов-интернационалистов

Память воинов, погибших при исполнении воинского долга во время боевых действий, почтил 15 февраля 2017 года председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, приняв участие в митинге у памятника воинам-интернационалистам в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Сегодня в стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 28 лет назад, 15 февраля 1989 года был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. За 10 лет этой кровопролитной войны в боевых действиях приняли участие свыше 650 тыс. военнослужащих и около 200 тыс. вольнонаемных граждан СССР. Более 14 тыс. советских солдат и офицеров не вернулись с афганской земли.

Отмечая важность этой даты, спикер ЗС Сергей Брилка подчеркнул, что жители Иркутской области помнят и чтут земляков, на чью долю выпало исполнять свой гражданский и воинский долг в горячих точках планеты, за пределами родного Отечества: «Мы помним и скорбим о тех, кто навсегда остался молодым, кто не вернулся в родительский дом. Вечная память героям и низкий поклон их родным и близким!». Он напомнил, что в период военных действий в Афганистане 1,5 тыс. иркутян прошли горнило военных испытаний, в том числе. 31 житель Иркутской области, не вернулись с войны.

Сергей Брилка обратился к ветеранам и участникам боевых действий: «Пройдя через суровые испытания, вы с честью выполнили свой долг перед Отчизной, сохранили воинские традиции и боевое братство в мирное время. Ваш подвиг навсегда останется в памяти каждого сибиряка! – отметил спикер. – Огромное значение имеет пример, который вы подаете молодому поколению сибиряков. Отрадно, что сегодня, во многом благодаря именно вашей патриотической работе, защита Отечества для молодежи является первейшим и священным долгом, и служба в Вооруженных Силах стала престижной и востребованной».

От имени депутатов ЗС и всех жителей Иркутской области Сергей Брилка выразил глубокую благодарность за самоотверженность, проявленную при выполнении воинского долга, и за активную позицию в мирной жизни: «Пока у нашей страны есть такие люди как вы – у нее есть будущее! В этот памятный день я желаю всем нам мира, добра и спокойствия!»