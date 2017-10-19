Спектакль «Сарафановы» откроет новый театральный сезон ТЮЗа в Иркутске

Премьера спектакля «Сарафановы» по пьесе Александра Вампилова «Старший сын» откроет 90-ый театральный сезон областного театр юного зрителя им. А. Вампилова в Иркутске в 18.00 25, 26 и 28 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба театра, в постановке рассказана история о том, как два молодых человека почти случайно холодным весенним вечером оказались в глухом пригороде. Опоздав на последнюю электричку, в поисках тепла и ночлега они постучались в незнакомую квартиру и один из них, в отсутствие хозяина дома и главы этого семейства, назвался его внебрачным сыном, и им поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство начинает верить и сам автор этой выдумки.