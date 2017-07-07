Спектакль «ЧудоЧудоЧеловек» покажут иркутянам молодые артисты школы-студии МХАТ

Артисты школы-студии МХАТ 9 июля 2017 года выступят в Иркутске со спектаклем «ЧудоЧудоЧеловек». Об этом 5 июля сообщила пресс-служба компании En+ Group, которая совместно с фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» является организатором мероприятия. Это постановка третьего курса актерского факультета школы-студии. Этот спектакль – история о побеге взрослого человека в детство, история о желании вновь и вновь обретать чистоту в восприятии мира, бесконечно стараться разглядеть вокруг себя волшебное и удивительное.

Культурная акция «Молодой МХАТ–Сибири», в рамках которой будут показаны спектакли, проводится третий год подряд. В этом году программа гастрольного тура значительно расширилась: молодые мхатовцы сыграют 22 спектакля в 11 городах. Ожидается, что спектакли молодых артистов посетят около 15 тыс. зрителей. Культурная акция «Молодой МХАТ – Сибири» впервые прошла летом 2015 года. Тогда молодые актеры посетили с гастролями Иркутск, Красноярск и Абакан, состоялись мастер-классы педагогов и прослушивания талантливой сибирской молодежи. После успеха гастрольного тура по Сибири, в 2016 году школа-студия МХАТ приехала в сибирские города во второй раз.

«Мы рады уже третий год представлять зрителям Иркутска постановки молодых артистов школы-студии МХАТ. Для зрителя это возможность увидеть молодой современный театр. А для начинающих актеров – шанс прожить полноценную гастрольную жизнь, получить опыт, впечатления, эмоции», – отметил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«En+ Group как крупнейший работодатель в Сибири ставит перед собой задачу комплексно подходить к развитию региона. Мы оказываем поддержку абсолютно в разных сферах: экология, образование и, конечно, культура. Культурные проекты – часть комплексной программы развития регионов нашего присутствия, и третий год непрерывных аншлагов в сибирских городах подтверждает верность направления развития этой программы. Гастроли школы-студии МХАТ в Сибири уже становятся традицией. Проект «Молодой МХАТ – Сибири» – это отличная возможность как для молодых актеров попробовать себя на настоящих площадках перед взыскательной аудиторией, так и для зрителей – шанс увидеть нетривиальные постановки, почувствовать настоящие традиции российской театральной школы, которые очень ценят сибирские театралы», – отметила руководитель проектов устойчивого развития En+ Group Мария Грачева.

Фото из группы школы-студии МХАТ в социальной сети "ВКонтакте".