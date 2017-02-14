Специалист Иркутскэнерго занял первое место в Сибири в конкурсе неразрушающего контроля

Специалист ПАО «Иркутскэнерго» Дмитрий Чихачев занял первое место в отборочном туре XIV Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля. Как 14 февраля 2017 года сообщила пресс-служба предприятия, дефектоскопист лаборатории контроля металла ТЭЦ-9 Дмитрий Чихачев занял первое место среди организаций Сибири в номинации «Ультразвуковой метод контроля». Конкурс состоялся в Иркутске в рамках единой системы оценки соответствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору, по инициативе Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике при поддержке Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Направление участников на конкурс свидетельствует о высоком внимании компании к качеству контроля, который является важным и неотъемлемым элементом производства работ на опасных производственных объектах по экспертизе промышленной безопасности, ремонту, монтажу и эксплуатации энергооборудования. Заняв первое место в этом конкурсе, Дмитрий Чихачев завоевал право представлять Иркутскую область в заключительном этапе Всероссийских соревнований специалистов неразрушающего контроля в Москве.

Фото с сайта Иркутскэнерго.