Спать не может министр строительства Иркутской области из-за аварийного жилья в Братске

К 1 сентября 2017 года в Братске попытаются если не сдать в эксплуатацию оставшиеся дома для переселенцев из аварийного жилья, то хотя бы поставить их «коробки», чтобы Иркутская область смогла отчитаться о выполнении указа президента России. Иначе из-за срыва программы по переселению регион в будущем может лишиться более 6,6 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом заявила министр строительства Иркутской области Светлана Свиркина на сессии Законодательного собрания 19 апреля. По её словам, на последнем селекторном совещании с Фондом содействия реформированию ЖКХ регион сообщил об этом, план согласован при условии, что новые дома сдадут в эксплуатацию до конца года. Пока же, по словам министра, она «ночами спать не может» из-за проблем в Братске.

Председатель думы Братска Лариса Павлова на сессии напомнила, что по указу президента город должен расселить самый большой объём аварийного жилья в Иркутской области. Начиная с 2005 года по 1 января 2017 года в городе из аварийного жилья площадью более 66 тыс. кв. м переселено 3248 человек, для чего построено или приобретено более 74 тыс. кв. м жилья. С 2010 года в Братске выделено под застройку около 50 га, из которых сейчас не задействовано 12,5 га. В случае продолжения программы по расселению ветхого и аварийного жилья, земли хватит до 2018 года. Но говорить о перспективах рано, пока Братск не справляется с текущим планом расселения. За 2015-2016 годы там было нужно расселить более 40 тыс. кв. м (2574 человека) за 1,5 млрд рублей. А было расселено всего около 18 тыс. кв. м, сказала министр. В 2017 году городу предстоит расселить еще 91,8 тыс. кв. м (5892 человека), на что предусмотрено 3,3 млрд рублей.

По словам Ларисы Павловой, расселение тормозит дефицит рабочей силы у некоторых застройщиков и их подрядчиков. Светлана Свиркина рассказала, что специалисты минстроя проехали по всем строительным компаниям в Братске и выяснили, что для завершения работ в три этапа к 15 августа в Братске необходимо ещё 800 работников. Однако мэр Сергей Серебренников сказал министру, что достаточно будет 180 человек, в т.ч. бойцов стройотрядов, сейчас решается вопрос с их привлечением.

Кроме того, как показала инвентаризация, в региональную программу по переселению в Братске не вошли 84 жилых помещения (более 2 тыс. кв. м), которые тоже надо сносить. Лариса Павлова сообщила, что на их расселение требуется 86,7 – 100 млн рублей. Бюджет Братска не может покрыть эти расходы и просит помощи у области.

Следующая проблема, по словам спикера думы, – низкая стоимость строительства 1 кв. м по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – 34 545 рублей. Строители неохотно берутся за дело при таких расценках. Братск просит внести изменения в стандарт стоимости строительства и поднять его до 45,6 тыс. рублей за 1 кв. м (на основании средней стоимости строительства по данным госучреждения «Экспертиза в строительстве Иркутской области»).

Говоря о проблеме с обеспечения стройплощадок инженерной инфраструктурой, Лариса Павлова отметила, что подключение к электросетям и системам водоснабжения в Братске решено производить силами застройщиков по более низкой ставке. По её словам, большая часть застройки – точечная, поэтому застройщики строят сети большей протяженности. Цена составляет 10-15% от общей стоимости строительства, и застройщики уже исчерпали свои резервы. Братск просит область разработать механизм для возмещения застройщикам затрат, которые сейчас составили около 21,5 млн рублей.

В Братске также столкнулись с несовпадением площадей изымаемого аварийного жилья и предоставляемого взамен, так как изменились нормы проектирования. Если новое жильё оказывается меньше старого, горожане отказываются переезжать. А строительство жилья большей площади, по словам Ларисы Павловой, влечёт несправедливую нагрузку на муниципальный бюджет. Заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов подчеркнул, что государство выделило деньги на конкретную задачу – расселение аварийного жилья, а не улучшение жилищных условий.

Лариса Павлова также рассказала, что Братск предлагает выйти с инициативой о внесении изменений в федеральный закон о работе Фонда содействия реформированию ЖКХ, чтобы продлить программу и выделение регионам средств на расселения старого жилья. Светлана Свиркина пояснила, что при Минстрое РФ ведётся реестр аварийного жилья, куда Иркутская область постоянно вносит изменения. Сейчас в регионе около 274 тыс. кв. м аварийного жилья, которое признали таким уже после 1 января 2012 года. Эти дома в текущую программу не попали. Министр подчеркнула, что в мае пройдёт заседание Государственного совета РФ, где могут быть предложены новые механизмы по расселению из аварийного жилищного фонда.

Фото из архива "Байкал Инфо".