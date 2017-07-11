Спасатели Приангарья проверяют сведения о пропаже туристов из Ростова-на-Дону

Спасатели и полицейские Иркутской области и Бурятии проверяют информацию о туристической группе из Ростова-на-Дону, участники которой в назначенное заранее время не вышли на связь с родственниками. Как сообщает 11 июля 2017 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, накануне к спасателям поступило заявление от жены одного из участников похода. Она сообщила, что в планах группы из восьми человек с 17 июня по 20 июля 2017 года был спортивно-водный поход VI категории сложности с заброской вертолетом в верховье реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Туристы должны были выйти на связь 3 июля в момент переезда на реку Китой через Иркутск. В установленное время туристы не вышли на связь, их местонахождение неизвестно.

«Туристическая группа не зарегистрировала маршрут в аварийно-спасательных подразделениях, не имеет иных средств связи кроме сотовых телефонов. И уже сейчас можно сказать, что руководителем группы и участниками допущены грубейшие нарушения при организации похода», - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Сейчас спасатели проверяют информацию о тургруппе через старших групп, которые двигаются по этому маршруту. В готовности находится аэромобильная группировка и авиация МЧС.

Справка. В Иркутской области отмечается значительное увеличение потока туристов, в том числе, иностранных. Регион ежегодно посещают до 1,5 млн человек. В аварийно-спасательных службах в 2017 году было зарегистрировано более 300 туристических групп, вместе с этим специалисты отмечают рост числа туристов, не подающих сведения о составе групп, маршрутах следования и порядке выхода на связь.

Всего на территории Иркутской области зарегистрировано 32 основных туристических маршрута в Слюдянском, Ольхонском, Иркутском, Шелеховском, Усольском, Качугском, Нижнеудинском районах, для обеспечения безопасности туристической деятельности привлекаются силы и средства аварийно-спасательных формирований - Байкальского поисково-спасательного отряда, зона покрытия которого - озеро Байкал и прибрежная пятикилометровая зона, и пожарно-спасательной службы Иркутской области с местами дислокации в Иркутске, Ангарске, Тайшете, Братске, Киренске. Для проведения поисково-спасательных работ в труднодоступной местности задействуется вертолет Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России. В 2016 году он применялся более 20 раз.

В Иркутской области постановкой на учет туристических групп и отдельных туристов, контролем за прохождением маршрута с отслеживанием контрольных сроков и времени возвращения групп, а также ведением необходимой документации в интересах организации безопасности туристов осуществляют «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (почтовый адрес: 664050, Иркутск, ул. Байкальская, д. 295; контактные телефоны: 8 (3952) 35-32-73; e-mail: ass_irk@irk.ru) и Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России (почтовый адрес: 664520, Иркутская область, Иркутский р-н, пос. Никола, пер. Радужный, д. 2 «А»; контактный телефон: 8 (3952) 78-37-00, факс (3952) 56-40-10. e-mail: baikalpso@mail.ru).

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.