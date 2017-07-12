Спасатели Приангарья нашли туристов из Ростова-на-Дону, которых потеряли родные

Источник: Байкал Инфо
12/07/2017 - 15:33

Туристов из Ростова-на-Дону, которые не выходили на связь с родственниками, обнаружили днём 12 июля 2017 года спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России во время обследования акватории горных рек Восточных Саян на вертолёте. Группа из восьми человек найдена в 40 км от начала запланированного ими маршрута, люди сплавлялись по реке Онот на двух катамаранах. Сотрудники МЧС приземлились на вертолёте в подходящем месте и встретили путешественников ниже по течению реки. Тургруппа находилась в полном составе, в помощи не нуждалась. От предложенной эвакуации туристы отказались и продолжили путь по назначенному маршруту.  

Напомним, ранее к спасателям обратилась жена одного из участников тургруппы и рассказала, что восемь человек с 17 июня по 20 июля собирались совершить спортивно-водный поход VI категории сложности  с заброской вертолетом в верховье реки Онот с дальнейшим переходом к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Туристы должны были выйти на связь с родными 3 июля, но не сделали этого. Утром 12 июля на их поиски отправился вертолёт с сотрудниками БПСО.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.

Метки: Общество, Безопасность, ГУ МЧС России по Иркутской области, Иркутская область
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