Спасатели подняли из Байкала упавший самолёт

Уникальную операцию по спасению Байкала от загрязнения провели спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники полиции и волонтёры. Как сообщает 18 июля 2017 года пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, с помощью специального оборудования из воды был извлечен затонувший самолет «Cessna-172R», совершивший жесткую посадку на воду около острова Ольхон 16 июля.

Легкомоторный самолёт находился на глубине 3,5 м. Чтобы отбуксировать его к берегу, спасатели в гидрокостюмах закрепили трос за хвостовую часть. Полицейским катером «КС-701» воздушное судно было поднято с грунта. Для создания плавучести под крылья самолета были помещены импровизированные боны из автомобильных камер, далее спасатели на «Стрингере» отбуксировали его к пологому берегу острова Ольхон. Население посёлка Хужир активно помогало вытянуть самолет на сушу.

«Проделанная работа позволила предотвратить экологическую катастрофу, так как в баках самолета оставалось топливо, - рассказал спасатель I класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Николаев. – За 20 лет моей работы на Байкале впервые пришлось извлекать из воды самолёт».