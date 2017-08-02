Спасатели и ОНФ предложили забрать землю у недобросовестного предприятия в Иркутске

С инициативой о принудительном изъятии земельных участков у предпринимателей, которые жгут отходы лесопиления на берегу Ангары в Иркутске, обратились в прокуратуру местные активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники МЧС. Как напоминает 2 августа 2017 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, указанное нарушение они выявили в ходе ночного рейда, организованного из-за многочисленных жалоб жителей ул. Сурнова, которых длительное время беспокоит запах гари и сильное задымление в пос. Жилкино.

Масштабное сжигание отходов лесопиления на берегу Ангары в Иркутске стало темой совещания на площадке регионального отделения ОНФ, в котором участвовали представители надзорных органов МЧС России, полиции, прокуратуры, судебных приставов и городской администрации.

«Мы в очередной получили подтверждение, что на площадке лесоперерабатывающего предприятия на улице Полярной в водоохранной зоне Ангары накопленные отходы лесопиления круглосуточно утилизируют, сжигая их вопреки особому противопожарному режиму, действующему в Иркутской области, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов. - яля этого используются самопальные печи, изготовленные из обычных контейнеров. На территории складированы большие запасы древесных отходов, которых там не должно быть в принципе».

Ежегодно на указанной территории из-за захламленности и безответственности работников регистрируют более 10 пожаров и возгораний. К примеру, в октябре 2016 года здесь произошел пожар из-за перекаливания самодельной производственной печи, оставленной без присмотра среди горючего материала. Тогда пожарные два часа боролись с огнем на площади более 1 тыс. кв.м.

По всем фактам пожаров и на основании обращения граждан инспекторы отдела надзорной деятельности Иркутска проводили проверки. Представителей предприятия неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также за экологические нарушения при обращении с отходами производства.

«Многочисленные штрафы не возымели должного действия. Поэтому мы выступили с инициативой о принудительном изъятии земельных участков», – пояснил Александр Кузнецов.

Как подчеркнули участники совещания, собрано достаточно материалов, подтверждающих неустранение фактов ненадлежащего использования земли после назначения административного наказания.

«В ходе рейда мы выявили абсолютно нецивилизованную ликвидацию отходов производства, – резюмировал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, - Руководство предприятия продолжает действия, связанные с нанесением ущерба экологии города и здоровью людей, что недопустимо».

Фото с сайта.