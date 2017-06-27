Создать госкомпанию для решения проблем после закрытия БЦБК предложил мэр Байкальска

Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьбой имущества закрытого предприятия, предложил 26 июня 2017 года в Иркутске на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» при Госдуме РФ глава Байкальска Василий Темгеневский.

«БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Есть масса вопросов, которые не решены. Требуется вмешательство федерального центра по формированию единой управляющей компании под эгидой государства, - сказал Василий Темгеневский. - Мы часто оперируем к тому, что бизнес должен разобраться сам. Есть кредиторы, которые должны решить судьбу бывшего комбината. Но бизнес не будет решать экологические проблемы».

Василий Темгеневский выразил опасение, что без вмешательства государства ликвидное имущество бывшего предприятия может быть распродано, а оставшееся будет брошено, и решать массу проблем все равно придется государству.