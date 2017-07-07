Совершивший смертельное ДТП в Тайшетском районе водитель КамАЗа был пьян

Водитель КамАЗа, по вине которого погибли трое людей, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, накануне днем в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в 40 км от Тайшете столкнулись автомобили КамАЗ и «Ниссан». По имеющейся информации, управлявший грузовиком 56-летний местный житель при повороте налево не пропустил двигавший по встречной полосе внедорожник. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель иномарки и двое пассажиров. Кроме того, в больницу доставлена ещё одна женщина, находившаяся в легковой машине. Известно, что все они следовали из Омской области. По предварительным сведениям водитель грузовой машины находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Предполагаемый виновник помещён в изолятор временного содержания. В ближайшее время по решению суда ему будет избрана мера пресечения. Его транспортное средство помещено на арест-площадку.

Фото из архива "Байкал Инфо".