Совершенствовать законы готовы депутаты ЗС по итогам форума «Байкальский регион»

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка принял участие в открытии форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего» 4 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ЗС области, форум собрал ученых, политиков, экономистов, общественных деятелей не только из Приангарья, но и из других территорий, в первую очередь, Бурятии и Забайкальского края, с которыми у Иркутской области тесные межрегиональные связи.

По мнению председателя ЗС, эффективность решения экономических и социальных задач зависит от тесного взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества и бизнеса. «Наша общая работа должна помочь развитию Иркутской области, ее потенциала, способствовать созданию новых рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата, увеличению налоговой базы. Депутаты готовы с учетом реальных решений форума совершенствовать законодательную базу в регионе», – добавил спикер.

Сергей Брилка, говоря о предпосылках к проведению форума, подчеркнул следующее: «Когда началось рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года, нам, депутатам Законодательного собрания, сразу стало понятно, что нужно обратиться к истории – «Конференции по изучению производительных сил Иркутской области», которая проходила в столице Восточной Сибири в 1947 году. Она стала отправной точкой для реализации крупнейших проектов, в том числе, строительства каскада гидроэлектростанций и БАМа. Мы предложили разработчикам стратегии, научной общественности проанализировать этот опыт, и если удастся – повторить его».

По словам спикера, особое значение имеет тот факт, что решения конференции 1947 года были детально продуманы, а ожидаемые в перспективе результаты поставлены на жесткий контроль, таким образом, практически все тезисы конференции оказались подтверждены делом. «Сегодня необходимо также выработать реальные решения и заложить их в основу программы социально-экономического развития региона. Такой мозговой штурм необходим Иркутской области. Заявленная программа форума позволяет нам ответить на вопрос – как выстроить вектор дальнейшего развития Приангарья так, чтобы люди не уезжали отсюда, молодежь оставалась, создавала семьи, реализовывала новые проекты», – обозначил Сергей Брилка цель форума.

В работу форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», который будет продолжаться три дня, включились и депутаты областного парламента. Участниками пленарного заседания стали Наталья Дикусарова, Ольга Носенко, Ирина Синцова, Александр Балабанов, Антон Красноштанов, Артем Лобков, Владимир Чеботарев.

Почетным гостем форума стал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Он отметил, что важно не только принимать решения и разрабатывать программы, но и активно претворять все задуманное в жизнь для достижения результатов. Полпред заявил о необходимости эффективного использования научного, инвестиционного и экспортного потенциала Иркутской области. «В частности, лесная отрасль в советское время приносила в бюджет больше налогов, чем нефтяная», - сказал Сергей Меняйло.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутска.