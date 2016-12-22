Сотрудники ВСЖД рассказали детям о правилах безопасности на железной дороге

Ряд профилактических уроков под названием «Академия безопасности» провели работники Восточно-Сибирской железной дороги в социальных и общеобразовательных учреждениях Бурятии в рамках акции «Берегите детей!». Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба ВСЖД, специалисты по охране труда и промышленной безопасности познакомили детей с железнодорожными профессиями и рассказали о правилах поведения на объектах транспорта.

Уроки разработаны с учётом возрастных особенностей детей, для самых маленьких они проходят в игровой форме. После занятий каждый ученик «Академии безопасности» получил тематические подарки.

Акция «Берегите детей» продлится до 9 января 2017 года. Железнодорожники совместно с сотрудниками линейного отдела внутренних дел и работниками ведомственной охраны проведут профилактические рейды и пешие эстафеты на объектах железнодорожного транспорта. Акция пройдёт на всех станциях Восточно-Сибирской железной дороги.

Фото пресс-службы ВСЖД.