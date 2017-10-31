Итоги экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна» подвели в Братске. Как сообщает 31 октября 2017 года пресс-служба компании, благодаря активному участию в нём сотрудников Братского алюминиевого завода в городе высадили 800 деревьев и кустарников. Кроме того, сотрудники БрАЗа стали героями экологического видеоклипа.

В съемках клипа участвовали десятки сотрудников завода, включая директоров. Таким нестандартным способом металлурги решили привлечь внимание горожан, чтобы в будущем как можно больше братчан участвовали в подобных экологических акциях.

Экологический марафон РУСАЛа «Зеленая волна» прошел в 2017 году впервые в 14 городах присутствия компании, в том числе и Братске. Масштабная акция состояла из весеннего и осеннего этапов. Активные жители организовывали в эти периоды акции по высадке деревьев и уборке берегов рек от мусора.

В рамках марафона РУСАЛ объявил грантовый конкурс «Зелёная волна». Активные горожане могли заявить проекты по озеленению и получить средства на приобретение саженцев и инвентаря для благоустройства во дворах, скверах, парках, улицах, а также на территориях организаций и учреждений. Всего за два этапа в Братске поддержали 10 проектов озеленения, сумма грантов составила около 100 тысяч рублей.

В Парке металлургов, детских садах, социальных учреждениях, на территориях некоммерческих организаций Братска появились новые зелёные насаждения, благоустроены аллеи. Всего за время акций высажено порядка 800 деревьев и кустарников: тополь серебристый, ель, яблони, можжевельник, туя и другие. На приобретение саженцев РУСАЛ выделил более полумиллиона рублей.

Участником всех событий экологического марафона «Зелёная волна» стал молодежный совет БрАЗа. В этом году сотрудники завода выезжали на уборку берега Братского водохранилища дважды - весной и осенью. Из зоны отдыха вывезли более 100 мешков мусора.

Весной в рамках акции РУСАЛа в Парке металлургов прошел экологический праздник «На зеленой волне». Для взрослых и детей там были организованы интерактивные площадки, экологические викторины, мастер-классы по изготовлению игрушек из природных материалов.