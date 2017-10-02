Сотрудник ИК-32 в Саянске задержан при попытке продать героин

Источник: Байкал Инфо
02/10/2017 - 12:43

В Саянске ночью 1 октября 2017 года задержан 29-летний начальник отряда исправительной колонии № 32 ОИК-8 ГУФСИН России по Иркутской области, который пытался сбыть гражданину 0,985 г героина. Как сообщает 2 октября пресс-служба управления, задержание провели сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН России по региону. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере).

Метки: Происшествия, ГУФСИН России по Иркутской области, Криминал, Саянск
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