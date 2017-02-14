Сотрудницу администрации Зимы привлекли к ответственности за сетевой маркетинг

Источник: Байкал Инфо
14/02/2017 - 16:01

Работницу администрации города Зима привлекли к ответственности за сетевой маркетинг. Как 14 февраля 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, прокуратура установила, что ведущий специалист администрации допустила коррупционное правонарушение.

Она без предварительного письменного уведомления работодателя занималась сетевым маркетингом, чтобы получить дополнительный доход от личных продаж и построения так называемой команды. Для этого она на личных страницах в социальных сетях размешала записи, в которых указывался ассортимент и цены на продукцию сетевой компании, а также предложения вступить в ее команду для получения дополнительного ежемесячного дохода.

В связи с выявленными нарушениями мэру Зимы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновница привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, кадровым подразделением администрации с работниками проведена соответствующая разъяснительная беседа.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Администрация Зимы, Прокуратура Иркутской области, Общество, Зима
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