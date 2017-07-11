Состояние водноспортивного комплекса «Солнечный» проверят в Иркутске

Водноспортивный комплекс в мкр-не Солнечный в Иркутске, построенный ПАО «Газпром», передан в оперативное управление ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры». Об этом 11 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырева. По его словам, до сих пор объект находился в режиме консервации. «Для приема спортсменов и жителей Иркутска и Иркутской области водноспортивный комплекс необходимо расконсервировать – проверить все системы и произвести запуск в рабочий режим, - отметил замминистра. - В ближайшее время центр развития спортивной инфраструктуры начнет эти работы».

Напомним, водноспортивный комплекс состоит из четырех блоков. В блоке «А» расположен бассейн 25Х12,5 метров, зал для «сухого» плавания, конференц-зал. В блоке «Б» - бассейн 50Х25 метров, 4 раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, трибуны на 1 370 мест. Здесь же находятся помещения администрации комплекса.

В блоке «В» расположены телетрансляционный центр и комментаторская, комбинат общественного питания разных категорий обслуживания со вспомогательными помещениями, детская игровая комната, тренажерный зал, лечебно-восстановительный центр. В блоке «Г» находятся многофункциональный спортивный зал и оздоровительный центр с комплексом бань.

Комплекс соответствует олимпийским стандартам и предназначен для тренировок и сборов спортсменов российских и зарубежных команд, проведения соревнований по водным видам спорта, включая соревнования международного уровня, а также для занятий спортом всех жителей Иркутска и области.

Фото с сайта правительства Иркутской области.