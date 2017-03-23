Состояние минерализованных полос проверят в Иркутской области

В Иркутской области до начала пожароопасного сезона необходимо провести ревизию всех минерализованных полос. Об этом 23 марта 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление председатель правительства региона Александра Битарова на заседании правительства области. «Проверить, если что-то не успели сделать осенью, необходимо доработать сейчас. Защита населенных пунктов от лесных пожаров – наша первоочередная задача», – заявил Александр Битаров.

Александр Битаров также поручил заместителю председателя областного правительства Виктору Кондрашову, министру лесного комплекса Сергею Шеверде и министру сельского хозяйства Илье Сумарокову составить реестр земель, граничащих с лесным фондом. Это поможет правильно распределять силы и средства при тушении возможных лесных пожаров и улучшит взаимодействие с арендаторами земельных участков.

Сергей Шеверда сообщил, что в этом году решено отказаться от весенних профилактических выжиганий. Он также рассказал об обустройстве лесных дорог и просек для охраны лесов от пожаров. В 2017 году планируется построить 974 км и реконструировать 1963 км лесных дорог. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос запланированы на протяженности в 2983 км. Прочистка просек и противопожарных полос будет произведена на общем расстоянии в 3256 км.