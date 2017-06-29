Состав совета директоров утвердили на ежегодном собрании акционеров ИЭСК

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Иркутской электросетевой компании» прошло в Иркутске 29 июня 2017 года. как сообщает пресс-служба компании, явка акционеров составила 96,77%. Они утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Объем переданной электроэнергии в 2016 году составил 43, 527 млрд. кВтч (-1 700 млн. кВтч к аналогичному показателю 2015 года). Выручка от реализации электрической энергии составила 17,916 млрд. рублей (+1 776 млн. рублей к аналогичному показателю 2015 года). Убыток составил 998,5 млн. рублей (- 114,2 млн. рублей к аналогичному показателю 2015 года).

Кроме того, акционеры решили не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года. Они также избрали совет директоров ОАО «ИЭСК». В его состав вошли начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» Мария Бобрик; директор направления ООО «Эн+ Менеджмент» Андрей Борисычев; советник по технической политике АО «ЕвроСибЭнерго» Борис Варнавский; начальник Управления анализа, методологии и сопровождения стратегических сделок Департамента стратегии и IR ПАО «РусГидро»; Александр Захаров; начальник экономического управления ПАО «Иркутскэнерго» Ефим Куимов; директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ и контроллинга ПАО «РусГидро» Вадим Недотко; директор по стратегии и развитию ПАО «Иркутскэнерго» Дмитрий Шумев.

Акционеры ИЭСК также избрали ревизионную комиссию ОАО «ИЭСК» в составе руководителя департамента бухгалтерского учета ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» Юлии Зеленцовой, заместитель финансового директора – финансового контролера АО «ЕвроСибЭнерго» Юлии Рафеевой и главного бухгалтера АО «ЕвроСибЭнерго» Елена Талалыкиной. Они также утвердили акционерное общество «2К» аудитором ОАО «ИЭСК» на 2017 год.