Соревнования по велоспорту памяти В.Киселева состоятся в Усолье-Сибирском

Всероссийские соревнования по велоспорту-шоссе «VI мемориал памяти мастера спорта СССР Вячеслава Матвеевича Киселева» пройдут с 29 сентября по 2 октября 2017 года в Усолье-Сибирском. Как 26 сентября сообщила пресс-служба министерство спорта Иркутской области, участие в соревнованиях примут более 200 спортсменов из Иркутской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской, Тюменской и Омской областей, Красноярского и Хабаровского краев. Также предварительные заявки подали команды Китая и Монголии.

Соревнования будут проходить в лично-командном зачете. Велогонщики выступят в индивидуальной гонке на время, многодневной гонке и гонке-критериуме в трех возрастных группах: 13-14 лет, 15-16 лет и 17-18 лет. Для детей от 3 до 5 и от 5 до 8 лет предусмотрены заезды на 250 метров.

Очень сильным будет представлен состав сборной команды Иркутской области. На старт выйдут сильнейшие спортсмены из Усолья-Сибирского, Ангарска, Шелехова, Иркутска, поселка Белореченский и Михайловка. В соревнованиях примут участие усольские спортсменки, призеры первенства России в командной гонке – Татьяна и Ксения Шамановы, Валерия Никонорова и Анастасия Полатова; победитель Спартакиады учащихся, усольчанин Александра Трапезников; шелеховчанка, чемпионка России Анастасия Пляскина; призеры первенств России – Сергей Барушко и Анастасия Мамонова.

«Давно мы не собирали такой внушительный состав нашей команды. Очень повезло с календарем соревнований, все значимые всероссийские и международные турниры завершились и наши сборники вернулись, а кто-то еще возвращается в Иркутск», – рассказал старший тренер сборной команды Иркутской области Владимир Бурмистров.