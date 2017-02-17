Соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов-колясочников пройдут в Иркутске

Областные соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоятся 19 февраля 2017 года во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, участие в соревнованиях, которые пройдут в двух дисциплинах: блочный и классический лук, примут более 40 спортсменов из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского и поселка Усть-Ордынский.

«Лидерами у нас являются спортсмены из Усть-Орды, поскольку у них это национальный вид спорта. Очень активно стали заниматься стрельбой из лука в Усолье-Сибирском, будут участвовать второй год уже в соревнованиях, - рассказала заместитель председателя Иркутской областной организации Всероссийского общества инвалидов Светлана Пухляк. – Этот вид спорта пользуется популярностью, наши спортсмены могут показать себя, достигнуть каких-то результатов, тем более, что это паралимпийский вид спорта».

Программа соревнований: 11:45 – церемония открытия, 12:00 – начало соревнований, 15:00 – подведений итогов.