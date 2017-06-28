Соревнования дояров и механизаторов пройдут на сельских спортивных играх в Приангарье

Соревнования дояров и механизаторов включили в программу XXXVI летних сельских спортивных игр Иркутской области. Об этом 28 июня 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра спорта области Илью Резника. «В дальнейшем такие состязания между работниками агропромышленного комплекса будут способствовать совершенствованию мастерства и профессиональных навыков, повышению эффективности труда», – отметил он.

Соревнования дояров и механизаторов предусматривают следующие испытания: для мужчин – бег на 500 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, для женщин – бег на 300 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Кроме того, для дояров предусмотрена разборка и сборка доильного аппарата АДУ-1, для механизаторов – упражнение по вождению на тракторе на время и качество выполнения задания. Механизаторам нужно будет последовательно выехать из гаража, проехать змейкой, осуществить сцепку прицепа и поставить трактор в гараж.

Сельские спортивные игры Приангарья пройдут с 30 июня по 2 июля в поселке Молодежном на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. В них примут участие лучшие муниципальные команды, прошедшие отбор в своих районах. Для участия в играх уже заявились 680 человек из Аларского, Жигаловского, Качугского, Балаганского, Ольхонского, Черемховского, Тулунского, Зиминского, Усольского, Заларинского районов и других муниципальных образований. На финальных соревнованиях ждут около 900 участников и зрителей.

Кроме соревнований дояров и механизаторов, в программу сельских спортивных игр включены соревнования по волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу, полиатлону, мини-лапте, гиревому и городошному спорту, перетягиванию каната, а также соревнования спортивных семей. Сельские спортивные игры проводятся в личном и командном зачетах.

Соревнования по полиатлону проводятся по программе летнего четырехборья: бег на 100 метров, стрельба, метание гранаты, для мужчин – бег на 3000 метров, для женщин – 2000 метров. Соревнования по легкой атлетике включают в себя бег на 100, 400, 800, 1500, 3000 метров (мужчины), прыжки в длину, смешанную эстафету 4х400 метров. Спортивные семьи будут состязаться в дартсе, настольном теннисе, шашках и легкоатлетической эстафете.

Летние сельские спортивные игры проводятся совместно министерством спорта и министерством сельского хозяйства Иркутской области. Торжественное открытие состоится в поселке Молодежный в 15:00 30 июня.

Фото с сайта правительства Иркутской области.