Сообщать о плохих дорогах и запущенных дворах просят жителей Иркутской области

Три новых проекта по отслеживанию состояния дорог и тепловых сетей, а также по благоустройству дворов будут реализовывать в Иркутской области активисты Общероссийского народного фронта. Как 10 февраля 2017 года рассказала исполнительный директор Ассоциации собственников жилья Иркутской области Валерия Кошечкина, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будет создан центр, куда инициативные жители смогут присылать свои идеи по благоустройству территорий вокруг своих домов и общедоступных зон отдыха. Обязательным условием реализации станет общественное обсуждение предлагаемых проектов.

Представитель комитета городского обустройства администрации Иркутска Руслан Батраченко отметил, что необходимо разработать регламент, который поможет определять, какой из проектов, предложенный людьми, будет реализован. Планируется, что в 2017 году на благоустройство городов России будет выделено 20 млрд рублей, однако пока, неизвестно какая сумма будет определена для Иркутской области. Валерия Кошечкина сообщила, что кроме федерального финансирования, муниципалитеты должны предусмотреть деньги из собственных бюджетов или привлечь деньги городских инвестиционных проектов.

Второй федеральный проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на выявление некачественного ремонта дорог, а также обнаружение самых запущенных дорог в области. По словам активиста и руководителя проекта Сергея Батукаева, в 2017 году основной акцент будет сделан на недавно отремонтированные дороги, поскольку у выполнивших работу компаний еще сохраняются гарантийные обязательства. Выявлять нарушения активисты будут при визуальном осмотре, а также по соблюдению государственных стандартов при ремонте дорог. «Пока нам не удалось охватить все дороги Иркутской области, только в Иркутске. Но к маю мы сделаем срез по всем гарантийным дорогам», – отметил Сергей Батукаев.

Каждый житель Иркутской области сможет поучаствовать в этой работе, отметив на электронной карте, которая будет размещена на сайте ОНФ, участки дорог ненадлежащего качества. Кроме того, жители смогут голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в первоочередном ремонте. Исходя из этого, будут составлены рейтинги дорог, списки которых будут переданы администрациям муниципалитетов и в региональные ведомства с просьбой отремонтировать их в этом году или включить в планы на 2018 год.

Региональный проект по отслеживанию ситуации на тепловых сетях «Тепло в каждый дом» планируют начать реализовывать в Иркутской области. Как пояснил автор проекта Игорь Грейзе, создание программы началось после нескольких происшествий на теплоисточниках региона, которые произошли за последние несколько лет, например, в Байкальске, Вихоревке, Маме, Новой Игирме и т.д. «Только в нынешнем году 20 тыс. жителей Иркутской области пострадали из-за этого», – отметил он.

По словам Игоря Грейзе, основными причинами таких аварий стал большой износ оборудования котельных; несвоевременного ремонта оборудования, прихода к руководству котельными эксплуатирующих организаций, которые не могут полноценно исполнять свои обязанности; самовольное внесение изменений в конструкцию оборудования; не скоординированные действия между муниципальными и региональными властями в вопросах поставки топлива и запчастей для теплоисточников и т.д.

Активисты вместе с компетентными органами будут анализировать работу и состояние систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, чтобы предотвратить аварии в муниципалитетах Иркутской области. Проект «Тепло в каждый дом» получил высокие оценки в центральном штабе ОНФ, скорее всего, он будет распространен на другие регионы России.