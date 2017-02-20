Сообщать о незаконных рубках и лесных пожаров просят жителей Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
20/02/2017 - 16:55

О незаконных рубках, лесных пожарах и проблемах при лесовосстановлении в Иркутской области можно сообщать по телефону горячей линии «Живой лес» 8 (983)-400-36-38. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона со ссылкой на председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталью Дикусарову, горячая линия имеет очень большой эффект. 

«Мы наладили прямые каналы взаимодействия с правоохранительными органами, буквально в течение десяти минут после звонка на горячую линию обращение перенаправляется в соответствующие правоохранительные органы. Хочу отметить, что о части нарушений правоохранительные органы не были уведомлены кроме как через горячую линию. Мы ждем звонков, обращений, предложений», – подчеркнула депутат.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области. 

Метки: Общество, Безопасность, Дикусарова Наталья, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область
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