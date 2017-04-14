Сообщать куда надо об игровых салонах призывают жителей Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
14/04/2017 - 16:23

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли из оборота более 400 различных игровых автоматов за 2016 год. Как сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по региону, возбуждено 20 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

СКР напоминает о том, что люди, владеющие информацией о работе игровых салонов, могут в любое время сообщить об их местонахождении по телефонам доверия: 8 (3952) 20-46-54 – СУ СКР по Иркутской области; 8 (3952) 21-68-88 – ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Безопасность, Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России по Иркутской области
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