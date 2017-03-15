Сохранить БГУ и филиал университета гражданской авиации призвал Сергей Левченко

Иркутской области необходимо сохранить филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, об этом на сессии Законодательного собрания 15 марта 2017 года заявил губернатор Сергей Левченко. По его словам, филиал региону крайне необходим, но «пока со стороны федерации ничего внятного нам не предложено». Губернатор проговорился, что у региона есть идеи по поводу филиала этого вуза, но не уточнил, какие именно, добавив только, что они «проговариваются в Министерстве транспорта России».

Кроме того, по мнению Сергея Левченко, Иркутская область должна выработать позицию по дальнейшему существованию и финансированию Байкальского государственного университета. «БГУ, может, не дотягивается до уровня опорного университеты, но мы должны сохранить его», - подытожил губернатор.

Глава региона рассказал, что он ещё накануне подписал письмо в поддержку Иркутского государственного университета, который намерен участвовать во втором конкурсе на получение статуса опорного вуза России. Губернатор напомнил, что когда был объявлен первый такой конкурс, перед Иркутской областью стояла задача сохранить все ведомственные вузы, чтобы они «не подвергались реформам с непонятным результатами». «Они все сохранились, почти все чувствуют себя достаточно устойчиво – и финансово, и в перспективе», - сказа Сергей Левчено.

Справка. МГТУ ГА является единственным в России авиационным вузом эксплуатационного профиля. Иркутский филиал активно сотрудничает с авиакомпаниями, аэропортами, авиационными предприятиями Сибирского и Дальневосточного регионов страны. 95% выпускников вуза работают по профилю своей профессиональной подготовки.