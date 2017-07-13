Соцобъекты Усть-Илимска посетят депутаты ЗС Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области находятся в рабочей поездке в Усть-Илимске. Как сообщает 13 июля 2017 года пресс-служба ЗС, возглавляет делегацию вице-спикер Наталья Дикусарова, в поездке участвуют депутаты Роман Габов, Анатолий Дубас, Артем Лобков и Ольга Носенко. За два дня парламентарии намерены побывать на объектах города и района, которым уже предусмотрено финансирование из регионального бюджета или необходим ремонт и реконструкция. Они также планируют оценить ход реализации в территориях программы «Городская среда» и проекта «Народные инициативы».

Напомним, председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка, обозначая планы на летний сезон, рассказал, что основная задача депутатов – парламентский контроль строительства и ремонта объектов социальной инфраструктуры. Как подчеркнул спикер, все работы должны быть выполнены качественно и в срок.

В Усть-Илимске 13 июля депутаты побывают в школах и детских садах, местном ДК «Дружба». Во Дворце культуры в рамках «Народных инициатив» в течение четырех лет проводятся различные ремонтные работы: 2014 – ремонт служебного коридора и помещений, 2015 – ремонт кровли, 2016 – ремонт главного входа с заменой входной группы, 2017 – планируются работы по замене дверной группы и окон в универсальном зале, где проходят важные городские мероприятия. Городские власти подготовили также эскиз и предварительную смету на ремонт фасада ДК «Дружба» и благоустройство прилегающей площади на общую сумму почти 20 млн рублей. В программе также есть посещение стадиона «Лесохимик», где планируется построить новые трибуны и провести рекультивацию футбольного поля – на эти работы сейчас готовится проектно-сметная документация.

На встрече парламентариев с мэром Усть-Илимска Вакилем Тулубаевым, председателем думы Усть-Илимска Виталием Перетолчиным и депутатами, руководителями и должностными лицами администрации города, власти муниципалитета рассказали о проекте комплексной застройки одного из микрорайонов Усть-Илимска. На этой территории планируется провести межевание для предоставления бесплатных земельных участков льготным категориям граждан. Сейчас в городе 147 таких льготников подали заявления на выделение земли. Часть территории отведут под малоэтажную застройку. Городские власти планируют создать в будущем микрорайоне необходимую улично-дорожную сеть и инженерную инфраструктуру. На это требуется по предварительным подсчетам 390 млн рублей, город рассчитывает на помощь областного бюджета.

Наталья Дикусарова, отметив важность для Усть-Илимска этого комплексного проекта, высказала мнение, что он требует поддержки и детального обсуждения, в том числе, с энергетическими компаниями, которые могут выступить как инвесторы. Она также акцентировала внимание на том, что отправной точкой должна стать проектно-сметная документация, и ее разработка – полномочия муниципалитета.

Одна из задач поездки, добавила Наталья Дикусарова, заключается в том, чтобы на месте и оценить состояние уже действующих объектов, и детально познакомиться с планами и предложениями муниципалитета по дальнейшему развитию территории. «После таких поездок, когда мы начинаем работать с бюджетом, предметно понимаем, о чем речь, и можем расставить приоритеты», - подчеркнула вице-спикер областного парламента.

Фото с сайта ЗС Иркутской области.