Социальные объекты Качугского района осмотрели депутаты Законодательного собрания

Школу в селе Харбатово, стоящиеся центр им. святителя Иннокентия в селе Анга и спортзал при местной школе, детсад «Колокольчик» и поликлинику при центральной районной больнице в Качуге, школы №№1 и 2 посетили депутаты Законодательного собрания Иркутской области 1 февраля. Состояние социальных объектов оценили спикер ЗС Сергей Брилка, председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова и депутат от северных территории Николай Труфанов. В поездке также участвовал депутат Государственной думы от Иркутской области Николай Николаев.

Перед осмотром соцобъектов депутаты заехали в село Манзурка в гости к многодетной семье Ольги Копыловой, дом которых сгорел в конце мая 2016 года. Напомним, Сергей Брилка и местный фермер помогли женщине построить дом, который по площади больше сгоревшего, в будущем планируется обустроить мансарду. В новом доме требуется провести внутреннюю отделку. Ольга Копылова уже воспитала и продолжает воспитывать троих родных детей и 14 ребят из приютов. Непосредственно с ней сейчас живут пять ребят под опекой и шестой, уже совершеннолетний, подопечный, который остался работать в Качугском районе. Спикер ЗС пообещал в марте приехать в гости к Ольге Копыловой и попросил её семью подумать о том, как можно сделать их приусадебное хозяйство передовым.

Первым объектом внимания депутатов стала школа в селе Харбатово, в которой учатся 180 детей и подростков. Учреждение расположено в двух зданиях – двухэтажном деревянном и одноэтажном кирпичном. Район подготовил проектно-сметную документацию на капремонт школы, цена ремонта – 53 млн рублей (пересчёт по ценам на 2017 год). На первый этап ремонта выделено 10 млн рублей. Местные власти просят помощи у региона.

В селе Анга депутаты посетили строительную площадку культурно-просветительского центра имени Иннокентия Вениаминова, возводимого в рамках проекта «Путь святителя Иннокентия (Вениаминова)». Работы ведёт подрядчик ООО ТСК «Сибирь», по словам мэра Качугского района Татьяны Кирилловой, их планируют завершить к началу празднования 220-летия со дня рождения святителя в нынешнем году. Осмотрели парламентарии и строящийся поблизости Свято-Иннокентьевский храм.

Рядом с перечисленными объектами в Анге расположена средняя школа, при которой тот же подрядчик строит спортзал. К работам компания приступила в августе 2016 года, сдать объект планировала в декабре того же года, однако строительство остановилось на уровне фундамента. Компания через суд пытается продлить срок строительства объекта. В Качуге депутаты заехали в детсад «Колокольчик», рассчитанный на 62 воспитанников. Напомним, несколько лет назад здесь прошёл некачественный капитальный ремонт, после которого прогнили полы. Учреждение сейчас не принимает детей. Следующим пунктом поездки стала поликлиника при Качугской ЦРБ. Напомним, во время рабочей поездки депутатов ЗС в поликлинику в конце осени 2016 года Николай Труфанов наступил на прогнивший участок пола, который провалился. После этого было принято решение о выделении денег на проектирование новой поликлиники.

Завершив осмотр соцобъектов, депутаты приняли участие в мероприятии, посвящённом памяти экипажа самолёта МЧС России Ил-76, погибшему во время тушения лесных пожаров в Качугском районе летом 2016 года. После минуты молчания по приказу МЧС России были вручены награды за профессионализм и ответственность при ликвидации последствий авиакатастрофы. Персональную благодарность от государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России получил жителю района Александру Монастыреву за помощь в поисках места падения самолёта.

В центральном доме культуры в Качуге состоялась встреча с местными жителями, на которой все желающие могли задать депутатам вопросы. Жители Качуга, к примеру, спросили, когда пройдёт ремонт теплотрассы школы №1, к которой подключены жилые дома учителей, этот вопрос не решается на протяжении двух лет. Заместитель мэра Качугского района Алексей Коротнев сказал, что несколько дней назад отвёз заявку на ремонт теплокотельной школы на суммы в 4,5 млн рублей в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Сергей Брилка пообещал, что поддержит эту заявку. «Иногда отказывают, а со мной придут, не откажут», - добавил он.

Жители района также интересовались вопросами лесозаготовки, в частности, как получить право на вырубку так называемого валежника, говорили о необходимости провести ремонт в школе села Бирюлька и построить мост через реку Лену в районе сел Верхоленск и Белоусово, о проблемах с питьевой водой, об отсутствии сотовой связи в деревне Корсаково и кинотеатра в Качуге.