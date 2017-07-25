Социальную поддержку для семьи получают одинокие отцы в Иркутской области

В Иркутской области продолжают выявлять семьи, в которых детей воспитывает и содержит один отец. Как сообщает 25 июля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова, в январе – июне этого года обследовано 177 таких семей, из которых государственную социальную помощь получили семь, натуральную помощь – четыре. Назначены меры социальной поддержки 89 семьям, всем оказана консультативная помощь.

Владимир Родионов подчеркнул, что обследование семей одиноких отцов проводится для оказания им материальной и консультативной помощи, при этом работа ведётся в тесном взаимодействии с Иркутским областным советом женщин и ассоциацией председателей советов отцов Иркутской области. Всего за 2015 и 2016 годы всего было обследовано 2982 таких семьи.