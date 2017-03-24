Собственнику пострадавшей квартиры в Нижнеудинске полностью компенсировали ущерб

Оперативный штаб, созданный в Нижнеудинске по инициативе гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Дениса Быкова, установил сумму ущерба, нанесённого квартире №14 дома №17 на ул. Комсомольской. Компания-подрядчик ООО «Милана», осуществляющая капитальный ремонт, незамедлительно выплатила денежную компенсацию владельцу квартиры, в которой 23 марта 2017 года обрушилась одна балка перекрытия чердака во время демонтажа кровли. Собственник подписал соглашение об отсутствии претензий. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ФКР.

В работе по фиксации последствий аварии также приняли участие представители муниципального образования, управляющей компании, службы государственного жилищного надзора Иркутской области.

Подрядчик за свой счёт на время ремонта предоставил собственнику двухкомнатную меблированную квартиру. Восстановительные работы в пострадавшей квартире уже начались, ведётся монтаж балки и перекрытий. Также подрядчик обязуется провести косметический ремонт не только в той комнате, которая пострадала, но и всей квартиры. Таким образом, компания выполнит все предписания, выданные ей оперативным штабом. По окончанию работы штаба Денис Быков проверил работы в аварийной квартире, состояние предоставленного на время жилья и убедился, что собственник удовлетворён. Для полного выяснения причин произошедшего фонд проведёт свою проверку, также запланирована масштабная проверка всех объектов, находящихся в капитальном ремонте.

- Случившаяся авария говорит не только о недочетах при проведении капитального ремонта, - говорит Денис Быков, - но также подтверждает ранее отмеченный фондом факт – значительная часть жилого фонда Иркутской области имеет значительный износ и требует повышенного внимания властей всех уровней.